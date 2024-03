En el país, 1 de cada 10 fallecidos en siniestros viales es un peatón

Cada tercer jueves de marzo se conmemora en el país el Día de la Seguridad

Peatonal. Esta fecha, elegida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial

(ANSV), busca promover la concientización acerca del rol de los peatones y

difundir hábitos adecuados para el cuidado y la prevención en la interacción con

vehículos en calles y avenidas del país.

En Argentina, los peatones representan históricamente 1 de cada 10 víctimas

fatales como consecuencia de siniestros viales. También, a diferencia de lo que

sucede con el perfil de las víctimas de siniestralidad vial a nivel nacional, donde

predominan hombres, motociclistas y menores de 35 años, entre los peatones

fallecidos existe mayor incidencia relativa de mujeres, menores de edad y adultos

mayores.

Por Ley (Nº24.449 art. 41 inc. e), el peatón tiene prioridad de paso al cruzar

lícitamente por la senda peatonal y/o en zona peligrosa señalizada como tal. Por

este motivo, resulta fundamental y obligatorio para la convivencia en el tránsito

que los vehículos respeten la norma, así como también que los peatones tomen

recaudos a la hora de transitar por la vía pública.

En este sentido, en un estudio del Observatorio Vial de la ANSV sobre el

comportamiento de riesgo de peatones realizado en distintas calles y avenidas

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se evidenció que el 27,3% de los

peatones observados esperaba para cruzar la calle sobre la calzada.

Esta situación asume un riesgo, ya que la calzada es un espacio de maniobra

vehicular. Este comportamiento se reflejó más en calles que en avenidas (31,6%

y 24,7%, respectivamente), siendo los hombres (31,4%) quienes incurrieron en

esta acción riesgosa en mayor medida que las mujeres (24,3%).

Del total de peatones observados en el estudio, la mayoría fueron de género

femenino (57%) y, aproximadamente, 1 de cada 2 transeúntes era menor de 35

años.

En cuanto al respeto del semáforo, en promedio, los datos reflejaron que el

26,4% de los peatones del universo del estudio no respetaron la señal del

semáforo al cruzar. Si se lo observa en detalle, la transgresión al semáforo fue

significativamente mayor en calles (43,1%) y se redujo en avenidas (14,9%).

Además, es necesario destacar que los hombres (30%) transgredieron el

semáforo en mayor medida que las mujeres (22,2%).

Otro dato para señalar es sobre el uso de la senda peatonal. La información

recolectada constató que el 15,5% de los peatones no utilizaron la demarcación

horizontal. La falta de uso de la senda peatonal se observó con mayor frecuencia

en calles (26,5%) que en avenidas (8,7%) y la transgresión de esta norma de

conducta peatonal registró niveles superiores a la media entre los peatones de

18 a 49 años.

Además, el análisis de los datos visibilizó que 3 de cada 10 peatones registró la

presencia de al menos un factor de distracción al cruzar la vía. Esta proporción

fue superior en calles (32,7%) respecto de las avenidas (27%).

Reducir las muertes y lesionados en el tránsito, donde los peatones son los

actores más vulnerables, es un desafío para las autoridades de las jurisdicciones

de todo el país, a través de la generación de políticas públicas de seguridad vial

que apunten a fomentar el respeto por las normas de parte de todos los

protagonistas que transitan por la vía pública.

Por último, la ANSV otorga una serie de recomendaciones y recaudos para los

peatones, con el objetivo de que se trasladen de forma segura:

• Cruzar siempre por la senda peatonal o esquina, mirando hacia ambos

sentidos y cuando el semáforo habilite el cruce.

• Evitar las distracciones mientras se cruza la calzada, como, por ejemplo,

el uso del celular.

• No esperar a cruzar sobre la calzada.

• No cruzar en forma diagonal ni hacerlo entre autos estacionados y/o

detenidos.

• Los niños menores siempre deben cruzar acompañados de un adulto.