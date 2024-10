La Cámara de Diputados vuelve a sesionar este martes y entre otros proyectos buscará convertir en ley el que crea la Boleta Única de Papel, iniciativa que estará vigente ya para las elecciones legislativas del 2025.

El proyecto no es de la autoria de La Libertad Avanza pero goza del respaldo del bloque oficialista, así como de bloques aliados y dialoguistas con el Gobierno, es así que cuenta con importante respaldo la iniciativa sancionada en el Senado.

El oficialismo, junto a sus aliados, lograron dictaminar este lunes el proyecto que es muy similar al modelo de boleta que se utiliza en la provincia de Mendoza, aprobado en media sanción en el Senado. Pero existe un punto de desacuerdo que existía entre los bloques que adhieren a la reforma electoral y es la posibilidad del voto de lista completa en un único casillero. Ellos significa que el elector tendría la posibilidad de marcar un primer casillero y estar así votando lista completa de ese partido o alianza.Gobernadores de provincias cercanas a Casa Rosada y referenciadas con la bancada legislativa de Innovación Federal presionaron para que esta modalidad -que no los beneficia dado que representan a partidos provinciales y no llevan candidato presidencial- no avance en el recinto.