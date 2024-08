La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha dado un paso importante para facilitar las inversiones en el sector de la construcción al habilitar el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI). Esta medida, formalizada a través de la Resolución General N.° 5549/24 y publicada en el Boletín Oficial, abre la puerta para que desarrolladores, inversores directos y constructores regularicen fondos destinados a proyectos de obras nuevas o con un avance de hasta el 50%, sin la necesidad de abrir una Cuenta Especial de Regularización.

El REPI se enmarca en el Régimen de Regularización de Activos de la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, permitiendo que los fondos blanqueados sean afectados directamente a proyectos inmobiliarios, como construcciones de edificios residenciales y no residenciales, loteo de predios, reformas, ampliaciones e instalaciones. La inscripción en el registro no conlleva costo alguno y no impone un límite para los fondos a regularizar, lo que representa una oportunidad significativa para aquellos interesados en invertir en ladrillos.

Los sujetos alcanzados por esta normativa incluyen inversores directos, desarrolladores, constructores, vehículos de inversión y contratistas de contratos de locación de obra. El proceso de inscripción en el REPI es sencillo: los interesados solo necesitan asociar una cuenta bancaria de su titularidad al proyecto registrado, sin necesidad de abrir una cuenta específica para la regularización de los fondos. Este procedimiento está alineado con la reciente Comunicación "A" 8090 del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Para aquellos que opten por estas inversiones, es obligatorio proporcionar a la entidad bancaria el código de registración del proyecto inmobiliario y la constancia de la Clave Bancaria Uniforme (CBU) asociada al proyecto, a la cual se realizarán las transferencias de los fondos. Esto garantiza la transparencia y la correcta aplicación de los fondos regularizados en los proyectos inmobiliarios.

En paralelo, la AFIP ha intensificado sus operativos en el sector de la construcción. En el marco del Nuevo Pacto Fiscal, se han realizado acciones conjuntas de relevamiento de información y control en todo el país, que incluyen la registración de empleados en obras de construcción, inversores y escribanos. Durante estos operativos, se identificaron 188 inversores que, a pesar de estar inscriptos como monotributistas, presentan inversiones significativas, y otros 135 sujetos que operan fuera del sistema, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de CUIT. En conjunto, estos individuos han invertido más de 6.000 millones de pesos.

En cuanto a la registración de los trabajadores, se verificó que más del 50% presenta irregularidades, con un 20% sin declarar y un 30% que percibe parte de su salario de manera informal. Estos operativos son parte de un esfuerzo mayor de la AFIP para monitorear la capacidad tributaria de los sujetos obligados al pago de expensas en consorcios de administración de edificios y barrios cerrados.

Con la habilitación del REPI y las medidas de control intensificadas, la AFIP busca promover la inversión en el sector inmobiliario, fomentando la regularización de activos y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.