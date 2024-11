El gobierno libertario busca eliminar los datos de las personas que ingresaron en el blanqueo de las bases de datos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), exAFIP. Milei lo dijo a través de la red social X, aunque la iniciativa sería inviable.

En rigor, tanto los datos que tienen los bancos como los que tiene la nacional ARCA están alcanzados por leyes que establecen obligación de secreto y por ello, los fiscos provinciales no están en condiciones de pedir información los bancos.

Mañana 9 de noviembre arrancará la segunda etapa del programa que incluye solo bienes registrables y cuentas en el exterior. En esos casos, los datos estarán en manos de ARCA.

Según publico Ambito.com, citando al abogado especializado en temas fiscales y tributarios Diego Fraga “el Gobierno no puede borrar datos”. Se debe a que los mismos pertenecen al Gobierno. De esa manera, no podría hacerlo sin cometer un delito. Pero aclara que “existe una normativa a nivel nacional, que es la Ley de Entidades Financieras, que establece el secreto bancario”. “Para la AFIP prácticamente no existe pero para los fiscos locales sí aplica, a menos que se cumpla con una serie de requisitos”, señaló.