El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de un bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados, pensionados y quienes reciben pensiones no contributivas. La medida, establecida en el Decreto 298/2025 y firmada por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, se anunció junto al aumento del 3,73% en los haberes correspondiente a mayo, basado en el IPC de marzo.

Con este incremento, la jubilación mínima se ubicó en $296.481,74, y sumando el bono, ningún beneficiario cobrará menos de $366.481,74. El refuerzo no es remunerativo, no tendrá descuentos ni se computará para otros conceptos, y en casos de pensiones compartidas, se abonará por separado a cada titular.

La ANSES confirmó que quienes cobran la mínima recibirán el total del bono, y quienes tengan ingresos mayores recibirán un monto proporcional hasta alcanzar los $366.481,74. Por ejemplo, alguien que cobre $320.000 recibirá un bono de $46.481,74. Para la PUAM, el total será de $307.185,39 ($237.185,39 + $70.000), y para las PNC por invalidez o vejez será de $277.537,22 ($207.537,22 + $70.000).

El decreto especifica que el refuerzo alcanza a jubilados del régimen general, beneficiarios de PNC, PUAM, ex cajas provinciales y municipales transferidas, y regímenes especiales. El objetivo es mitigar la pérdida del poder adquisitivo ante la inflación y compensar los efectos del anterior esquema de movilidad.

En cuanto a asignaciones, la AUH sube a $106.536, la AUH con discapacidad a $346.901 y la Asignación Familiar por Hijo del primer rango a $53.271, todos actualizados con el mismo 3,73%. El haber máximo jubilatorio se actualizó a $1.995.041,47 y no incluye bono.

El calendario de pagos de mayo no se modifica, ya que el único feriado cae domingo. El pago del bono será automático y no requiere trámites adicionales. El refuerzo se acreditará en la misma cuenta de cobro y figurará por separado en los recibos. En total, la medida beneficiará a más de 7 millones de personas, incluyendo tanto a quienes están en el régimen contributivo como en planes no contributivos, y se abonará en una sola cuota junto al haber de mayo.