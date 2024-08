La balanza comercial entre Argentina y Brasil ha registrado un superávit de US$ 34 millones, destacándose por mantener una serie positiva durante cinco meses seguidos. Este resultado es particularmente significativo dado que históricamente la relación comercial con el principal socio del Mercosur solía ser deficitaria para Argentina.

Este superávit se produce en un contexto de devaluación del real, que ha disminuido casi un 17% en lo que va del año, y una apreciación del peso argentino. Entre los factores que han contribuido a esta reversión se encuentran la disminución en las importaciones de soja y de energía. El año pasado, debido a la sequía, Argentina había tenido que comprar soja para mantener en funcionamiento sus plantas de procesamiento, mientras que este año, las compras han disminuido notablemente.

El desempeño positivo se refleja en los datos acumulados del primer semestre de 2024:

Marzo: US$ 111 millones

Abril: US$ 116 millones

Mayo: US$ 23 millones

Junio: US$ 49 millones

En total, los primeros siete meses del año han mostrado un saldo positivo de US$ 141 millones, en contraste con el déficit acumulado de US$ 4.120 millones durante el mismo período en 2023, según la consultora ABECEB. De esta reversión, aproximadamente un 40% se ha atribuido a la disminución en las importaciones de soja (US$ 1.689 millones) y un 6% a la baja en las compras de energía eléctrica (US$ 264 millones).

El comercio bilateral también ha mostrado signos de recuperación, con el flujo comercial totalizando US$ 2.368 millones en julio, una baja de solo 9,5% interanual, después de un descenso de 31,6% en junio. Las importaciones desde Brasil cayeron un 27,8% anual en julio, mejorando respecto a las caídas más profundas observadas en meses anteriores.

Por otro lado, las exportaciones argentinas a Brasil alcanzaron los US$ 1.201 millones en julio, marcando un crecimiento del 20,0% anual. Esta cifra representa una aceleración respecto a la suba del 8,8% anual en junio, y es la segunda mejor cifra del año después del 36,7% en abril. En el acumulado anual, las ventas externas han aumentado un 5,0% en comparación con el año anterior.