El primer semestre de 2024 marca un récord en exportaciones de carne vacuna, superando los datos históricos

Tras la eliminación de restricciones por parte del gobierno de Javier Milei, las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un volumen récord en el primer semestre del 2024, con 454.711 toneladas equivalentes a res con hueso. Este es el valor más alto registrado para ese período desde 1990.

El volumen exportado representó un aumento del 10% en comparación con el primer semestre de 2023, y un incremento del 18% respecto al promedio de los últimos 5 años para el mismo período. A pesar de la caída del consumo interno debido a la recesión económica y los precios favorables para otros tipos de carne, la exportación de carne vacuna ha mostrado un desempeño destacado.

En contraposición a la subida en las exportaciones, la producción de carne vacuna disminuyó un 10% interanual tras el récord productivo de 2023. La combinación de menor producción y alto nivel de exportación ha llevado a que las exportaciones representen un 30,6% de la producción total, el mayor porcentaje en los registros y cinco puntos porcentuales por encima del promedio de los últimos 5 años.

La demanda de carne vacuna por parte de China ha sido un factor clave en este aumento. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), las compras de carne vacuna por parte del gigante asiático podrían alcanzar un récord de 3,9 millones de toneladas en 2024, un incremento del 9% respecto al año anterior.

A pesar del aumento en el volumen de exportaciones, el valor total de estas exportaciones se mantuvo prácticamente sin cambios, con ingresos de US$ 1346 millones en el primer semestre de 2024, sólo un 0,1% por encima del año previo. La estabilidad en el valor se debe a una disminución del 33% en el precio promedio de exportación, que cayó de US$ 4406 por tonelada en 2022 a US$ 2959 por tonelada en 2024.

Las perspectivas para los próximos meses son optimistas, con una demanda internacional robusta que podría estabilizar los precios. Los analistas prevén que para 2025, los precios podrían recibir soporte a medida que se revierta la fase de liquidación del ciclo ganadero en importantes proveedores como Brasil, Estados Unidos, Argentina y Uruguay.