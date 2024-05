En una inesperada y dramática vuelta de los acontecimientos en la casa de Gran Hermano, Juliana "Furia" Scaglione ha dejado a todos atónitos al anunciar su decisión de abandonar la competencia. Esta noticia llega luego de su reciente enfrentamiento con Emmanuel Vich y su firme negativa a continuar vinculada con él.

El ingreso de amigos y familiares de los participantes renovó las energías en la casa, pero para Scaglione, este momento marcó un punto de quiebre en su experiencia en el programa. Tras declararle la guerra a Emmanuel Vich y sentirse utilizada por él para extender su estadía en la casa, Furia ha tomado una drástica determinación.

La participante, considerada como una de las candidatas a quedarse con el premio mayor, ha dejado claro que no quiere llegar a la final con Vich. Incluso, durante una conversación en el patio con otros compañeros, rechazó de manera contundente la posibilidad de una final conjunta con él.

"¡No! Es megáfono, no va a pasar eso Zoe! Mira, si llega que llegue solo, ¡Pero conmigo no!", exclamó Furia ante la mención de una posible final junto a Vich. Convencida de su postura, Scaglione incluso expresó su deseo de abandonar Gran Hermano si se encontrara en esa situación, argumentando que él no se merece ese mano a mano y para evitar que se haga campaña en su contra.

Este repentino anuncio ha generado un fuerte impacto entre los seguidores de Furia y ha dejado a sus compañeros de juego sorprendidos. Se espera que la salida de Juliana "Furia" Scaglione tenga repercusiones significativas en el desarrollo de la competencia y en las relaciones dentro de la casa de Gran Hermano.