La diva de telefe regresa a la pantalla y opina sobre enfrentamiento con wanda nara

La emblemática conductora, Susana Giménez, tomó la decisión de volver a la televisión para llevar a cabo su programa. Obviamente, el mismo será emitido en Telefe y está con muchos nervios después de volver luego de cuatro años ausente sin conducir, ya que se dedicó a la obra de teatro "Piel de Judas".

La diva se tomó el avión en Uruguay y aterrizó en nuestro país para estar presentes en el evento llamado "Four Seasons", donde se llevó a cabo la presentación del programa y las fotos para publicitar el mismo en la vía pública. A la conductora se la notó muy feliz no solo de volver a ser tele sino también de regresar a la Argentina.

A la salida del evento, la estaban esperando la cámara y el micrófono de Intrusos en el espectáculo. Ella, de manera muy gentil, hizo frenar al chofer y se tomó unos minutos para responderle todas las consultas que tenían con muy buen humor, ya que le pidió riendo que le tapen el sol y le pongan la luz de la cámara.

Susana optó por dar algunos detalles de lo que será el programa, pero no interiorizó demasiado para no revelar contenido, ya que se lo copian. También fue consultada por la polémica que viene girando en diferentes portales sobre su relación con Wanda Nara, quien estará al mando del nuevo ciclo de Bake Off Argentina.

Susana Giménez se caracteriza por decir siempre lo que piensa y es una mujer claramente sin pelos en la lengua. Ella en muchas ocasiones ha opinado sobre la situación difícil en la que se encuentra el país, al igual que lo hace Mirtha Legrand.

En esta ocasión, Susana habló sobre su regreso a la pantalla: "Estoy ansiosa y con miedo, pero falta todavía, voy a ir después de la Copa de América. Hace cuatro años que no hago televisión, como pasa la vida. Tuvimos una reunión grande de lo que vamos a hacer y luego Dios proveerá. Siempre hacemos cambios", señaló.

Cuando le preguntaron por Wanda Nara y la supuesta disputa de quién será la conductora mimada del canal, ella respondió. "¿Cómo voy a estar enojada? ¡Qué me importa! No sabía que Wanda iba los domingos… pero ella va a cocinar, sé que viene".

Ya para finalizar, hizo énfasis en la buena relación que tiene con la mujer de Mauro Icardi y comentó: "Yo estoy pendiente siempre de cómo está, la mandé al mejor médico que tenía que ir de Argentina. La quiero muchísimo, es un amor", esto lo dijo pensando en la salud de la empresaria quien tiene leucemia.