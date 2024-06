Mensaje de Kate Middleton sobre su estado de salud tras diagnóstico de cáncer

En el mes de marzo, Kate Middleton compartió un video anunciando al mundo que había sido diagnosticada con cáncer. Desde ese momento, la princesa de Gales se ha mantenido acompañada por su familia y ha estado en tratamiento. Ahora, ha vuelto a romper el silencio con un mensaje en Twitter.

"Quería aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente todos los maravillosos mensajes de apoyo y la comprensión mientras me recuperaba de la intervención", sostuvo en aquel primer comunicado, realizado a través de un video.

Primer comunicado:

Allí explicó qué había pasado: "En enero, me sometí a una cirugía abdominal, aunque parecía que no era cáncer. La cirugía fue un éxito. Aun así, las pruebas posteriores a la intervención han descubierto que había un cáncer. Mis médicos me recomendaron someterme a una quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas".

La esposa del príncipe William sostuvo que fue un shock para todos luego de la dura noticia que recibieron. En las últimas horas, Kate se volvió a expresar a través de sus redes sociales y habló en profundidad de la dura batalla que se encuentra atravesando.

Nuevo mensaje en redes sociales:

Hace pocas horas, la princesa de Gales publicó un extenso comunicado en sus redes sociales hablando sobre la situación que está pasando: "Me han conmovido todos los amables mensajes de apoyo y aliento durante los últimos meses. Realmente han marcado una gran diferencia para William y para mí y nos han ayudado a ambos a superar algunos de los momentos más difíciles", comenzó.

Luego agregó: "Estoy haciendo buenos progresos, pero como cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabe, hay días buenos y días malos. En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo para descansar. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo el sentirte bien".

Avances en el tratamiento:

También expresó que "Mi tratamiento está en curso y lo estará durante algunos meses más. En los días que me siento lo suficientemente bien, es una alegría involucrarme en la vida escolar, pasar tiempo personal en las cosas que me dan energía y positividad, así como comenzar a hacer un poco de trabajo desde casa".

Además, sostuvo que le gustaría asistir al desfile del cumpleaños del Rey Carlos: "Estoy deseando asistir al Desfile del Cumpleaños del Rey este fin de semana con mi familia y espero participar en algunos compromisos públicos durante el verano, pero también sé que aún no estoy fuera de peligro".