Pampita está en un momento muy bueno de su vida profesional y sentimental. La modelo y conductora, conocida por su trabajo incansable y su éxito en el mundo del espectáculo, hizo una inesperada revelación sobre su matrimonio con el empresario gastronómico Roberto Moritán.

En 2019, la pareja decidió sellar su amor con un casamiento y desde entonces no se han separado. En 2021, llegó Ana Moritán Ardohain, la única hija que han tenido juntos. Pampita, cuyo nombre real es Carolina Ardohain, confesó que, según Roberto, no habrá más hijos en el futuro, ya que él no quiere ser papá otra vez.

Mantener viva la chispa en una relación no es fácil, pero Pampita y Roberto hacen todo lo posible para mantenerla. “Con Roberto estamos muy de novios. Tenemos esa llama de mandarnos mensajes durante el día, de llamarnos. Cuidamos esos detalles. También tenemos nuestras salidas de novios, vamos al teatro, a comer o hacemos algún viajecito. Nos encantaría ser novios eternos,” comentó Pampita en su charla con Héctor Maugeri en +Caras.

A sus 46 años, Pampita no pierde la ilusión de un nuevo embarazo, aunque sabe que es casi imposible por la decisión de Moritán. En una revelación privada, la modelo sorprendió al explicar que tiene guardados 90 óvulos, “Tenía miedo de no quedar. Antes de hacer el tratamiento de fertilización asistida preferí guardar para después poder hacer lo otro tranquila. La verdad que en la primera vez ya quedé así que quedaron guardados,” explicó.

Pese a su entusiasmo por la maternidad, Pampita reconoce que no será posible un nuevo embarazo. “Me encantaría, pero no va a pasar porque Roberto no quiere, cerró la fábrica,” concluyó la modelo.