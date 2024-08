Fabiola Yañez decidió cambiar de abogado. En las últimas horas, tomó la decisión de alejar a Juan Pablo Fioribello, quien la había representado a ella y al expresidente Alberto Fernández en la causa por la fiesta en Olivos, además de asesorarla inicialmente cuando el juez Julián Ercolini le informó sobre los chats y fotos encontrados en el teléfono de la secretaria presidencial, María Cantero, que apuntaban a presuntos hechos de violencia. Con el caso expuesto públicamente y su decisión de avanzar con la denuncia contra su exmarido, Yañez nombró a la abogada Mariana Gallego para que la represente como víctima.

Esta mañana, Yañez volvió a hablar con la justicia. Según informaron fuentes, el fiscal Carlos Rívolo y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, informaron que profesionales de la Dirección General de Acompañamiento, de Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) mantuvieron una entrevista por videoconferencia con la exprimera dama. "Los pormenores permanecerán en estricto resguardo a fin de preservar los derechos de la víctima", señalaron en un comunicado. Aún no se formalizó en la causa la presentación de Mariana Gallego como la nueva abogada, aunque se espera que en las próximas horas su designación permita avanzar con la declaración de Fabiola Yañez ante el fiscal Carlos Rívolo, quien se comunicó con la víctima para informarle de sus derechos y del proceso a seguir. Su testimonio es clave para avanzar y conocer en detalle los hechos de violencia que Yañez asegura haber sufrido.

Mariana Gallego, especialista en Derechos Civiles y Familia, está casada con el también abogado Mauricio D’Alessandro. Según cuentan en diversas notas periodísticas, Gallego "le robó" a D’Alessandro su clienta más famosa: Mirtha Legrand. Además, ha representado a futbolistas como Rodrigo de Paul, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi. Ahora, Gallego será la encargada de diseñar la estrategia de Yañez en la acusación contra el expresidente. Hasta el momento, según informaron fuentes, Alberto Fernández no ha designado un abogado defensor en este expediente. Lo único que se sabe de Fernández es el comunicado que emitió el día de la denuncia: "Enterado por los medios de comunicación de la denuncia de Fabiola Yañez en mi contra, quiero expresar que la verdad de los hechos es otra. Solo voy a decir que es falso y que jamás ocurrió lo que ahora me imputa. Por la integridad de mis hijos, de mi persona, y también de la propia Fabiola, no voy a hacer declaraciones mediáticas, sino que aportaré ante la justicia las pruebas y testimonios que dejarán en evidencia lo que realmente ocurrió".

En las últimas horas, el abogado Juan Pablo Fioribello quedó en el centro de la atención mediática. Fue él quien confirmó al diario Clarín el pasado domingo que el juez Ercolini había invitado a Yañez a denunciar violencia de género a finales de junio, pero que la ex primera dama había decidido no impulsar la causa. En ese contexto, Fioribello mencionó que hubo discusiones de pareja, pero que no habrían existido golpes. El martes, Fabiola Yañez llamó por su cuenta al juez Ercolini para solicitar el desarchivo de la denuncia y pedir que se impulsara la investigación. Posteriormente, el abogado volvió a hablar en los medios, diciendo que Yañez le había revelado que habían existido "golpes físicos por parte del expresidente". Según sus palabras, Yañez "no iba a aguantar más y había estado muy angustiada por todo esto".

Fioribello afirmó que, en el conflicto entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez, siempre estaría del lado de la mujer. Sin embargo, admitió que tendría que evaluar cómo continuar su actuación, considerando los lineamientos de la comisión de Ética del Colegio de Abogados de la Capital Federal.

Otro abogado, Jeremías Rodríguez, lo denunció esta mañana en su condición de matriculado, acusando a Fioribello de "violar el secreto profesional de sus clientes, asesorar simultáneamente a dos personas con intereses opuestos y ventilar hechos de un expediente con carácter reservado, en la denuncia de violencia de género radicada por la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación Alberto Fernández".