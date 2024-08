La actriz Florencia Peña se pronunció este lunes sobre los rumores malintencionados que circulaban en redes sociales, sugiriendo la existencia de videos que la involucrarían con el ex presidente Alberto Fernández.

Afectada visiblemente, la reconocida actriz se quebró en lágrimas durante una entrevista con el periodista Andrés Kusnetzoff en Urbana Play y afirmó: “Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente”. Además, expresó su pesar por el hecho de que algunos medios hayan difundido esa falsedad y agregó: “Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada”.

Este no es el primer episodio polémico que enfrenta la conductora. Anteriormente, fue criticada por su visita a la Quinta Presidencial de Olivos durante la pandemia. En esa ocasión, Peña explicó que había solicitado reunirse con el entonces presidente para discutir la difícil situación de los actores que no podían trabajar debido a las restricciones impuestas por la cuarentena.

Noticia en desarrollo