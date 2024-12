Una vez más, detrás del ataque a sitios del gobierno se encuentra el perfil de gov.eth, un hacker que construyó su imagen a base de exponer vulnerabilidades en sistemas críticos, a la vez de enviar mensajes políticos y sociales. En esta ocasión las webs afectadas MI Argentina y la app de la Tarjeta SUBE.

Nuevamente el ciber agresor es el delincuente que opera bajo el nombre de gov.eth. El hacker vulnero en el pasado diferentes plataformas digitales del Estado argentino.

Con sus ataques, el delincuente busca enviar mensajes políticos y sociales.

"ReNaPer, MiArgentina, Policía de la Ciudad and now this? lol" o "Really? Hacked again!?" forman parte de los mensajes que dejó el ciberatacante luego de sus últimas acciones.Los mensajes confirman que es el mismo responsable de anteriores hackeos .

Los expertos interpretan que también con estas acciones el agresor pretende exponer la deficiencias en la Ciberseguridad de los sitios oficiales.