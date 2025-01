Luego que Milei sostuviera en el Foro de Davos sus críticas hacia la ideología de género, considerando que constituye “lisa y llanamente abuso infantil”, Guillermo Francos no se hizo esperar y aporto lo suyo :"de las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar".

Francos (74 años) que es hijo de un militar que participo del sanguinario golpe de 1955 confundió género con orientación sexual.

"No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas", señaló en Radio Con Vos, y luego insistió: "Cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública".