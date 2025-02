La Cámara Federal concedió al juez Ariel Lijo la posibilidad de tener licencia extraordinaria a su cargo en el juzgado de Comodoro Py. La misma debe ser ser elevada a la Corte Suprema para que avale o rechace el pedido del magistrado, a quien ayer Mlei designo por decreto en comisión para integrar la Corte Suprema L

Al respecto, la polémica no hece hizo esperar y desde distintas fuentes judiciales que trascendieron por los medios, si Lijo no renuncia a su actual cargo no puede asumir en la Corte , lo cual colaciona con los planes de Milei, que busca tener a ambos jueces sentados en el Congreso en el marco de la apertura de sesiones ordinarias, que se llevará a cabo este sábado 1 de marzo.

Actualmente, Lijo está a cargo del juzgado federal número 4 y también subroga el juzgado número 12, que está vacante.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia deberá resolver si concede o no la licencia