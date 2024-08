"Voy a terminar estos 4 años, voy a ser reelecto y voy a poner a Argentina de pie" profetizó el presidente Javier Miei ayer viernes en un acto por los 140 años de la Bolsa de Comercio de Rosario.

En el plano de los debates políticos de la semana ,el presidente insistió en defender los fondos reservados que asignó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia en favor del área de inteligente y aseguró que será reelecto en 2027.Fue la primera vez en los meses que lleva de gestión que se refiere a su destino electoral.

La confianza que expreso en su afirmación reeleccionistas pone de manifiesto su confianza en que podrá cumplir con las promesas de campaña de poner a la Argentina por el sendero del crecimiento y el progreso de los individuos.

Con respecto a los precios, Milei afirmó que de recibir una inflación del 17.000% anual “ahora la verdadera inflación macro Argentina hoy viaja al 5%”.

El presidente salió al cruce de los que señalan que no gestiona. Hizo referencia nueve veces al tema. Sostuvo que, en los últimos 123 años, en 113 veces el país registró déficit. Y consideró que en los restantes diez años el superávit no era verdadero, porque el país estaba en default. En cambio, remarcó, en seis meses su Gobierno logró superávit fiscal, algo que no se había conseguido en toda la historia, de donde concluyó que Luis “Toto” Caputo es el mejor ministro de Economía que tuvo el país.

El otro problema que se decía que era difícil de resolver era el déficit cuasifiscal hasta que “no pudiéramos construir una curva de pesos. Por eso sistemáticamente pondero el trabajo de Pablo Quirno (secretario de Finanzas) que fue el que recreó la curva de pesos”.

Reformas

Tras enumerar los resultados económicos de su gestión, Milei sostuvo que su objetivo es que la Argentina sea el país más libre del mundo.

“¿Alguien tiene idea de cuántas regulaciones metió el Gobierno anterior en

El ministro de Economía, Luis Caputo, prepara el viaje que lo llevará a visitar Arabia Saudita en septiembre, con el objetivo de atraer inversiones estratégicas hacia la Argentina.

Previamente ratificó su decisión de vetar la ley de jubilaciones y cuestionó la dirigencia política.

"En este nuevo empleo que tengo, que me han contratado por 4 años, salvo que a algún golpista se le ocurra algo distinto o que la casta del Poder Legislativo nos niegue fondos para hacer tareas de inteligencia", indicó al criticar a la Cámara de Diputados luego de que este miércoles los legisladores de la oposición votaran en contra del DNU que asigna $100.000 millones para la Secretaría de Inteligencia.

Además, ironizó sobre su seguridad, al recordar que el país viene de ser amenazado por Irán, a quien adjudicó los atentados a la embajada de Israel y a la mutual de la AMIA. "Voy a tener que confiar un poco más en las fuerzas del cielo para que no me pase nada", dijo y agregó: "pero, dicho sea de paso, si me pasa algo, es responsabilidad de ellos".

Acto seguido, Milei también cuestionó que la Bicameral de Inteligencia del Congreso haya quedado en manos del radical Martín Lousteau, a quien llamó "kirchnerista de closet" y de otros dos legisladores de Unión por la Patria -Leopoldo Moreau y Oscar Parrilli-, a quienes culpó de impulsar el "Pacto con Irán, o sea quien puso la bomba en Argentina".

Tras asegurar que los legisladores podrían ser responsables de lo que pudiera pasar si esos fondos no llegaran a la SIDE y de acusarlos de intentar desestabilizar su Gobierno, lanzó: "No les voy a dar el gusto. Voy a terminar estos 4 años, voy a ser reelecto y voy a poner a Argentina de pie".

Javier Milei

Rosario

Suscribite al Newsletter

Dejá tu comentario

4 hermanas se toman la misma foto durante 40 años. No llores cuando veas la última.Factsandfun.com|PatrocinadoUn portacontenedores se topa con piratas: ¡mira lo que hace el capitán!Happy in Shape|PatrocinadoHaga crecer su negocio con impresoras versátiles y veloces.Trabaje con gran eficiencia.Epson|Patrocinado

Últimas noticias

Las más leídas

Mercados

Monedas

Bolsas

Commodities

Cedears

Te puede interesar

Tras el veto presidencial

El Senado aprobó suba de jubilaciones

Por Cecilia Camarano

Escala la interna

En redes sociales

Otras noticias

Mercado paralelo