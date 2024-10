Liam Payne, reconocido mundialmente por haber sido parte de One Direction, falleció hoy en un trágico accidente en el barrio porteño de Palermo. El músico cayó desde el tercer piso del hotel "Casa Azul", donde se encontraba alojado desde su llegada a la Argentina, a principios de mes, para presentarse en el Movistar Arena. Payne, de 31 años, era una figura internacional del pop, y la noticia de su muerte ha conmocionado a sus seguidores y al mundo de la música.

Según los primeros reportes, personal de la Comisaría 14B recibió una llamada de emergencia alrededor de las 17:00 horas, que alertaba sobre un hombre que presentaba una actitud agresiva, presuntamente bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el fatal desenlace, mientras que el equipo médico del SAME no pudo hacer nada para reanimarlo. El director del SAME, Alberto Crescenti, declaró que Payne había sufrido lesiones fatales debido a la caída desde el tercer piso hacia el patio interno del hotel.

Mientras las autoridades investigan las circunstancias de su muerte, intentan determinar si se trató de un accidente o de un posible suicidio. La noticia llega en un momento complicado para Payne, quien hace solo unos días fue demandado por su ex prometida, Maya Henry. La modelo de 23 años había iniciado un proceso legal, acusando al cantante de acosarla de forma obsesiva, llegando a involucrar a sus amigos y familiares. Desde la ruptura en 2022, Henry había expresado públicamente sus problemas con Payne, quien, según ella, seguía enviándole mensajes desde diferentes números y creando nuevas cuentas para contactarla.