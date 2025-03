Julio Coria, custodio de Diego Maradona, fue detenido por presunto falso testimonio tras declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº3 de San Isidro. Coria, quien estuvo en la casa del barrio San Andrés el día del fallecimiento del Diez y le practicó respiración boca a boca, presentó contradicciones en su declaración, lo que motivó la solicitud de detención por parte de los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, junto con el abogado Fernando Burlando.

Una de las inconsistencias clave estuvo en su relación con el neurocirujano Leopoldo Luque. Coria afirmó no haber tenido contacto con él, pero la Fiscalía presentó conversaciones de WhatsApp donde se dirigían como “amigos” e incluso se invitaban a asados. Tras la presentación de los chats, Coria se justificó diciendo que no los recordaba.

Otra contradicción se relacionó con la psiquiatra Agustina Cosachov. En su testimonio, Coria mencionó por primera vez que la médica participó en la reanimación de Maradona, a diferencia de sus declaraciones previas en 2020 y 2021, donde no la mencionó. Su explicación ante el tribunal fue que en su momento no lo recordó o no se lo preguntaron.

Las juezas Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach ordenaron la detención por mayoría, mientras que la apertura de la investigación por falso testimonio se decidió por unanimidad, sumando el voto del juez Maximiliano Savarino.

Actualmente, siete profesionales de la salud están imputados por homicidio simple con dolo eventual en este juicio, mientras que la enfermera Gisela Madrid enfrentará un juicio por jurados populares.