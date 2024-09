El dirigente social Juan Grabois protagonizó un escándalo esta mañana en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Al regresar de Roma, donde participó en una actividad con el Papa Francisco, fue insultado y abucheado por personas en la terminal. Según varios videos que se viralizaron en redes sociales, Grabois se enfrentó a quienes lo acusaban de "chorro", respondiendo repetidamente: "¿A quién le robé señora, a quién?". Algunas personas replicaron con comentarios como "a los pobres".

El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) intervino, colocándose entre Grabois y los individuos que lo increpaban, para evitar un enfrentamiento físico. Posteriormente, Grabois se manifestó en redes sociales sobre el incidente: "Sigan intentando, nunca me van a correr de ningún aeropuerto, nunca me van a callar, nosotros no nos rendimos nunca".