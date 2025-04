El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Oscar Hassenteufel, alertó sobre las limitaciones legales que rigen la elaboración y difusión de encuestas electorales una vez se emita la convocatoria oficial a elecciones generales. En entrevista con la red Erbol, la autoridad detalló que cualquier consulta de intención de voto deberá cumplir con requisitos formales establecidos por ley y ser registrada ante el Órgano Electoral.

Hassenteufel señaló que las encuestas que se difundan sin cumplir los criterios técnicos y sin el respectivo registro podrían acarrear sanciones. “Las que no se inscriban en el plazo reglamentario, no podrán ser difundidas”, advirtió. Además, explicó que actualmente no existe ninguna empresa habilitada, ya que el periodo formal de inscripción aún no ha comenzado.

El presidente del TSE enfatizó que tanto personas naturales como jurídicas, así como medios de comunicación, pueden ser sujetos de sanciones económicas si participan en la difusión de encuestas no autorizadas. También recordó que está prohibida la publicación de estudios financiados o encargados por organizaciones políticas o entidades estatales.

En ese contexto, Hassenteufel fue consultado sobre la encuesta que planea realizar el denominado bloque de unidad de la oposición, a través de tres empresas privadas, con el objetivo de definir un candidato único. Aunque evitó pronunciarse directamente sobre ese caso específico, advirtió que si una encuesta es difundida sin cumplir los requisitos técnicos y sin haberse registrado formalmente ante el TSE, puede tener consecuencias legales. Además, reiteró que ninguna consulta encargada por partidos políticos o actores estatales podrá ser publicada una vez emitida la convocatoria electoral.

Finalmente, aclaró que la convocatoria a elecciones podría ser emitida en los próximos días y que, a partir de ese momento, comenzará el proceso formal, incluyendo el cronograma electoral y el periodo reglamentado para la publicación de encuestas.