Manuel Adorni, vocero de la presidencia, ha reconocido la estrategia de utilizar militantes libertarios para agitar las conferencias de prensa en la Casa Rosada. Aunque no negó la acusación, Adorni aprovechó la ocasión para atacar a La Política Online (LPO), que reveló la táctica.

En una reciente conferencia, Adorni abordó el tema de forma inesperada y criticó a LPO por acusarlo de incorporar infiltrados en las conferencias. "Cuando me han acusado, sea en redes o en la sala, de tener infiltrados, o de traer gente del extranjero porque no me alcanzaba con los trolls o los periodistas amigos de Argentina, eso sí lo contesto porque interfiere en mi trabajo", declaró Adorni.

El vocero hizo alusión a las publicaciones anteriores de LPO que señalaron la adopción de una estrategia similar a la del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Esta táctica, diseñada por el vocero mexicano Jesús Ramírez, consiste en llenar las conferencias matutinas con influencers y militantes que hacen preguntas para evitar cuestionamientos de periodistas profesionales. En México, también se invitó a supuestos periodistas de medios internacionales para halagar al presidente y crear una atmósfera favorable.

Adorni expresó su descontento con LPO, que ha expuesto varias irregularidades asociadas con su gestión. Entre las revelaciones se incluyen la incorporación de su hermano Francisco como funcionario del Ministerio de Defensa con un sueldo millonario y el hecho de que, aunque Adorni se presenta como economista, es en realidad contador público con estudios truncos en la Licenciatura en Economía de la Universidad de La Plata.