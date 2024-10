Tras la renuncia de Gustavo García Lemos, gerente de Operaciones de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno asegura que no habrá colapso en la compañía. El Ejecutivo ya cuenta con un reemplazante, y se acordó que el puesto no quede vacante el 17 de octubre. Cabe destacar que el gerente de Operaciones es responsable ante la ANAC por todo lo relacionado a los vuelos de la aerolínea, por lo que sin él, no se podrían operar vuelos.

"Está descartada la posibilidad de que la empresa quede inoperativa. Se llegó a un acuerdo. La compañía seguirá operando con el gerente actual o el futuro", dijo un colaborador de Nación a TN. Además, la Casa Rosada ha reafirmado que no firmará acuerdos con empresas privadas para asumir la capacidad operativa de Aerolíneas. Desde Balcarce 50 indicaron que esto fue una advertencia hacia los gremios aeronáuticos para que firmen las paritarias.

El Gobierno mantiene su postura de ceder rutas exclusivas de Aerolíneas a empresas como Gol, FlyBondi y JetSmart a través de habilitaciones de la ANAC a mediano plazo. "Queremos que las aerolíneas privadas potencien la competencia y que no se pierdan conexiones con aeropuertos del interior", explicó un funcionario.

Además, el Gobierno está organizando una reunión clave con bloques aliados para avanzar en el proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas. El encuentro, previsto para el lunes, contará con la participación del vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Transporte, Franco Mogetta; y el subsecretario de Transporte Aéreo, Hernán Gómez.

Javier Milei ha tomado la iniciativa en este proceso mediante un decreto que prioriza el tratamiento legislativo del proyecto, basado en la Ley de Reforma del Estado (23.696), que permite al Ejecutivo declarar una empresa estatal como sujeta a privatización y avanzar con una transición