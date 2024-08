Politica El ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, lanzó una dura crítica al senador Edgardo Kueider El ex titular de la Aduana, Guillermo Michel, lanzó una dura crítica al senador Edgardo Kueider, utilizando la histórica frase "Roma no paga a traidores", luego de que este no fuera elegido presidente de la Bicameral de Inteligencia. La disputa refleja la creciente tensión dentro del peronismo entrerriano.