El ex candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, reaparecerá en la escena internacional el 10 de agosto de 2024, al participar en un seminario organizado por la Universidad Rice en el Centro de Estudios Energéticos del Instituto Baker en Houston, Texas. El evento se centrará en el potencial de Argentina en gas y petróleo, y Massa compartirá el panel con figuras destacadas como el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y los gobernadores patagónicos Rolando Figueroa de Neuquén, Alberto Weretilneck de Río Negro, y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. También participarán Nicolás Massot, del bloque de Pichetto, y la radical Danya Tavela.

Durante su gestión como ministro de Economía, Massa fue clave en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, una obra crucial para transformar la ecuación energética de Argentina, acercando al país a su objetivo de ser un exportador de gas. Este gasoducto se realizó en un contexto de déficit energético y necesidad de importar para el mercado interno, marcando un paso significativo para el país.

El seminario también contará con la participación de expertos como Agustín Gerez, ex presidente de ENARSA, Cecilia Garibotti, ex subsecretaria de Energía, y Daniel Gerold, de G&G Energy Consultants, así como el ex gobernador de Chubut, Mariano Arcioni. La convocatoria también incluye a representantes de las principales petroleras con sede en Texas, como Baker Hughes, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Halliburton, Occidental Petroleum, BP, Equinor, Saudi Aramco, Shell, SLB y Tenaris.

El Instituto Baker, fundado en 1993 por el republicano James A. Baker III, es una institución destacada en el análisis energético. Baker, quien desempeñó roles cruciales en la administración de Ronald Reagan y George H. W. Bush, ha sido una figura clave en la política y economía de Estados Unidos.