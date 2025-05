Mauricio Macri lanzó duras críticas contra La Libertad Avanza (LLA) durante su campaña en la Ciudad de Buenos Aires, donde PRO y LLA competirán por separado, lo que podría favorecer al kirchnerismo. Ante las acusaciones de LLA que tildan al PRO de manejar “negocios” y creerse “dueños” de la ciudad, Macri defendió la transparencia de su gestión: “En los rankings globales subimos del puesto 107 al 66 en solo cuatro años. Con Alberto Fernández volvimos al 89 y hoy, tras un año y medio del gobierno de Milei, no mejoraron ni un puesto”.

Macri también responsabilizó a Karina Milei por el fracaso en lograr una alianza electoral con LLA: “Siete distritos fueron cerrados por decisión de ella. En Chaco, incluso pidieron no integrarnos a la coalición”. A pesar del respaldo del PRO durante 2024, lamentó no haber consolidado un frente común.

Sobre la estrategia electoral del oficialismo, criticó su intención de competir por CABA: “Pusieron energía donde no hacía falta. Ojalá todas las provincias hubieran tenido un gobierno como el de la Ciudad”.

Comparó la situación con Boca Juniors: “Como hincha no puedo caminar por la calle. River nos sacó 20 años. Esto es lo mismo: costó muchísimo hacer lo que hicimos en CABA”.

En defensa de PRO, dijo: “Cuidemos lo que logramos. Silvia (Lospennato) representa al PRO, no Larreta. Él cometió un error grave: querer destruir lo que construyó. Eso solo se entiende desde la frustración”.

Macri también abordó temas sociales: “Hoy hay un 90% menos de personas en situación de calle que en mi gestión, porque el conurbano cayó en la debacle kirchnerista. La gente viene a CABA porque acá hay servicios y seguridad”.

Finalmente, destacó el trabajo de su equipo actual ante los problemas sociales: “Hay más refugios que antes, pero no alcanza. No es cierto que Jorge (Macri) no recoge la basura. Confiemos en gente preparada como Silvia, que conoce y sabe resolver”.