El presidente Javier Milei se desmarcó de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que ella elogiara a la ex presidenta María Estela Martínez de Perón durante un homenaje en el Senado. En declaraciones al canal TN, Milei expresó: "Yo no lo hubiera hecho", marcando su desacuerdo con la reivindicación de la ex mandataria, a quien considera que no llegó a su cargo por méritos intelectuales o profesionales.

Villarruel, titular del Senado, había colocado un busto de Isabel Perón en la Cámara alta, gesto que fue criticado por Milei, quien subrayó que, para él, la figura de Martínez de Perón no representa un avance para las mujeres en la política argentina.

En cuanto al panorama actual del Justicialismo, Milei se refirió al enfrentamiento entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, afirmando que no le afecta personalmente: "No es un problema para mí. Es un problema de la oposición", declaró. En un tono desafiante, el presidente expresó su deseo de cerrar definitivamente la era del kirchnerismo: "Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro".

Durante la entrevista, el mandatario también hizo un repaso de su gestión, destacando la reducción de la inflación al 28% y asegurando que continuará en descenso. "Estamos convencidos de que estamos haciendo el mejor gobierno de la historia", afirmó, argumentando que su administración ha logrado resolver desequilibrios económicos históricos en Argentina.

Milei aprovechó para abordar el veto al financiamiento de las universidades, calificando a las instituciones educativas como "vacas sagradas" que los políticos utilizan para encubrir actos de corrupción. Según el presidente, la percepción pública sobre las universidades ha caído, y él defiende su postura de auditarlas, criticando a quienes se oponen a esta medida.

Por último, Milei apuntó contra el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, calificando su discurso como "repugnante" y acusándolo de pensar en términos de la "vieja política", haciendo referencia a su liderazgo previo dentro del kirchnerismo en el Senado y su enfoque basado en encuestas para tomar decisiones.