La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se expresó respecto a la protesta de la policía que ya lleva seis días en Misiones. Durante su llegada al Luna Park para la presentación del libro del presidente Javier Milei, Bullrich enfatizó que no permitirá que "haya una policía que no actúe como policía".

"La provincia está con complicaciones pero nosotros no vamos a permitir que haya una policía que no actúe como policía", expresó Bullrich al ingresar al evento en el Luna Park. De esta forma, reiteró su postura crítica que había manifestado anteriormente, argumentando que "la policía no puede hacer huelga". "Tiene que trabajar 24 por 7 por 365", sostuvo la ministra, sugiriendo que busquen "otra forma de reclamar por sus salarios".

El conflicto comenzó cuando el personal policial de Misiones inició una medida de fuerza casi una semana atrás, reclamando una mejora salarial tras el fracaso de las negociaciones con el gobierno provincial. Este lunes, después de cuatro días de protestas, docentes y trabajadores de la salud se unieron al paro.

En respuesta a esta situación, el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Llera, presentó una oferta salarial con un incremento del 15 por ciento, que fue rechazada. Los delegados de la fuerza policial exigen una recomposición salarial no menor al 70 por ciento.

Bullrich llegó al estadio porteño poco antes de las 20 horas para acompañar al presidente en la presentación de su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". Sobre el libro, la ministra comentó: "Yo creo que va a ser un libro de muchas ideas y son las ideas que se están llevando adelante en la Argentina". Además, antes del evento, compartió en su cuenta de la red social X una imagen junto a Milei con el mensaje: "Las ideas marchan, sin marcha atrás".

bullrich volverá a usar el detector de mentiras en la policía

La ministra de Seguridad también anunció la reimplementación del uso del detector de mentiras para quienes deseen ingresar en "determinados grupos y equipos o funciones" dentro de la policía. La medida se llevará a cabo a través de la Unidad de Pruebas de Polígrafo, creada especialmente para esta tarea.

Esta práctica ya había sido implementada en 2018 pero fue discontinuada en 2020 por considerarla lesiva de derechos y garantías individuales. Sin embargo, la reciente Resolución 402/2024, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, resalta la necesidad de "incorporar herramientas para la adecuada implementación de un modelo de control de integridad para las fuerzas policiales y de seguridad", especialmente en funciones de alto riesgo y confiabilidad.

El texto justifica que "la detección psicofisiológica del engaño (también denominada 'prueba de polígrafo') es una técnica de evaluación forense de credibilidad con trayectoria empírica verificable". Además, menciona que los polígrafos computarizados son utilizados por agencias gubernamentales como el U.S. Secret Service, F.B.I., C.I.A., D.E.A., Policías Locales, Fiscalías, entre otros.

La Unidad de Pruebas de Polígrafo, bajo la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad, considerará los informes proporcionados como un elemento más de convicción en los procesos de ingreso a sectores que demandan "un superlativo nivel de confianza" debido a la sensibilidad de sus misiones.