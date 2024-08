El ex embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, confirmó hoy su salida de la Unión Cívica Radical (UCR) pero aclaró que no abandona sus ideales. En una entrevista con radio Splendid AM990, Alfonsín reveló que está en proceso de formar un nuevo frente político junto a Libres del Sur y Forja, al que describió como una alternativa de centroizquierda.

"No me he ido del partido en cuanto a las ideas; los que se fueron son aquellos que llevaron al partido a la situación actual. En las ideas, sigo siendo radical", afirmó Alfonsín.

El ex legislador señaló que este nuevo frente busca representar a una proporción significativa de electores que no se identifican con el peronismo ni con la derecha, y subrayó: "Nosotros no somos una creación de un espacio gorila. Somos un espacio de centroizquierda y no me da miedo decirlo".

En cuanto a la situación actual de la UCR, Alfonsín expresó su decepción, destacando que se ha hecho un vacío al actual titular del partido, Martín Lousteau, y lamentó la falta de autocrítica dentro del partido: "Son mayoría los que se sienten cómodos en esta oposición. Esto me decepciona absolutamente", afirmó.

Alfonsín también comparó la gestión del Frente de Todos con lo que hubiera sido un segundo gobierno de Mauricio Macri, argumentando que la administración de Alberto Fernández, a pesar de los errores cometidos, fue mejor que lo que habría sido una continuidad de Juntos por el Cambio. Además, calificó al gobierno de Javier Milei como el "más reaccionario desde la vuelta a la democracia".