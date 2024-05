El presidente argentino, Javier Milei, habló este lunes sobre el conflicto diplomático con el gobierno de Pedro Sánchez, intensificando sus declaraciones al culpar al kirchnerismo de promover y coordinar ataques en su contra a través de dirigentes españoles. "Lo que está pasando en España está coordinado por el kirchnerismo", denunció. Milei afirmó que esta situación es promovida desde Argentina para generar revuelo en el país.

Tras la escalada de tensión, Milei calificó de "cobarde" al presidente de España por enviar a ministras y dirigentes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a insultarlo. "Cuando el ministro (Oscar) Puente me agredió, yo le contesté. Como se comieron un tortazo enorme y quedaron mal parados, salieron a pedir disculpas. Cuando vieron que eso le salió mal, ¿qué hizo el cobarde de Sánchez? Se metió debajo de la pollera de las mujeres y me mandó a agredir por las distintas mujeres del espacio", dijo.

Milei también vinculó los ataques del PSOE a un presunto asesoramiento del expresidente argentino Alberto Fernández, aunque Sánchez ha negado cualquier relación con Fernández. En una entrevista con el canal TN, Milei negó haber mencionado a la esposa de Sánchez y acusó a su par español de "totalitario" por utilizar el aparato del Estado para defender a su esposa del calificativo de "corrupta".

Respecto al futuro de las relaciones con España, Milei afirmó que "la relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente". Denunció que Sánchez "trabaja alineado con el kirchnerismo para tratar de sabotear nuestro gobierno" y acusó al kirchnerismo de tener "intenciones golpistas".

El presidente argentino descartó cualquier posibilidad de retractación. "No le voy a pedir disculpas. Bajo ningún punto de vista. ¿Cómo voy a pedir disculpas yo si fui el agredido?", enfatizó.

Pacto de Mayo suspendido

Milei confirmó la suspensión del Pacto de Mayo, que se iba a llevar adelante el 25 de este mes, debido a la demora en el tratamiento en el Senado de la Ley de Bases. En lugar de la cumbre, Milei encabezará un acto en Córdoba por la fecha patria. "No habrá Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases", afirmó en una entrevista con TN. Sin embargo, señaló que el pacto podría realizarse el 20 de junio o el 9 de julio, ya que son reformas que tienen que ver con el largo plazo y 15 días más o menos no harán diferencia.

El proyecto, que cuenta con media sanción de Diputados, aún no tiene fecha estimada de tratamiento en el recinto debido a que el debate en comisión se extendió más de lo previsto y el texto aún no satisface a los legisladores, pese a las concesiones realizadas.