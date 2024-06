La reciente presentación de los cambios en la escuela secundaria por parte de la Provincia, que incluye la eliminación de la repitencia, ha generado un intenso debate. El director de Educación, Alberto Sileoni, defendió el nuevo esquema, destacando que, aunque se elimina la repitencia, el nivel de exigencia se mantendrá alto. El cambio, que se implementará a partir de 2025, busca actualizar el sistema educativo y mejorar la vida de los estudiantes.

"Estamos discutiendo una actualización de la secundaria con más asistencia para salir de un paradigma clásico de 100 años que no mejora la vida de los estudiantes. Es cierto que no hay repitencia, pero que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia", afirmó Sileoni en diálogo con Radio 10. El funcionario subrayó que la repetición de año no aporta nada nuevo y que el objetivo es transitar hacia un sistema menos secundario y más universitario.

El nuevo esquema se organizará en dos cuatrimestres y se volverá a utilizar la nota numérica. Los estudiantes deberán obtener al menos un 7 en cada cuatrimestre para aprobar. "No es un sistema menos exigente el que estamos proponiendo: dos cuatrimestres, volvemos a la nota numérica, tenés que sacarte 7 en cada cuatrimestre. Si tenés 6 y 8 no sirve, tenés que tener por lo menos 7", explicó Sileoni.

En la provincia de Buenos Aires, con 4.700 escuelas secundarias y 1.700.000 estudiantes, la repitencia es vista como un factor que desalienta la continuidad educativa. "Vamos a cuidar a los chicos, va a haber una libreta digital para que chicos y padres sigan la trayectoria, un módulo de acompañamiento cuando entrás a la escuela", detalló Sileoni, subrayando la importancia de acompañar a los estudiantes en la transición del primario al secundario.

Pese a las críticas de la oposición que acusan al nuevo esquema de fomentar la falta de incentivo y el facilismo, Sileoni aseguró que la reforma está bien fundamentada y cuenta con el respaldo del Consejo de Educación. "Hemos trabajado con cuidado para que sea por unanimidad. No es una ocurrencia de un día. Sabíamos que iba a tener impacto, pero es por el mejoramiento de la escuela", afirmó.

Sileoni también resaltó que de diez estudiantes que comienzan la secundaria, seis terminan a tiempo, dos lo hacen más tarde y dos abandonan. La eliminación de la repitencia busca reducir este abandono, ya que se considera uno de los principales obstáculos que desalentaban a los estudiantes. "La repitencia, que todo el mundo coincide en que no aporta nada nuevo al aprendizaje, era uno de los obstáculos que más desalentaba la trayectoria de los chicos", concluyó Sileoni.