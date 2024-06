Provincia Cambios en la Secundaria: "Que no haya repitencia no quiere decir que no haya exigencia" El director de Educación, Alberto Sileoni, defendió el nuevo esquema para las escuelas secundarias de la Provincia, que elimina la repitencia y comenzará a aplicarse en 2025, asegurando que se mantendrá un alto nivel de exigencia.