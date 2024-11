Una vez conocida la decisión de que la junta electoral del Partido Justicialista (PJ) proclamo a Cristina Fernández de Kirchner como titular del justicialismo nacional el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, decidió no apelar el fallo judicial. "Nosotros vamos a acompañar", sostuvo en línea con el comunicado que ayer por la tarde su sector emitió en el que señalaron que aseguró "ahora la tarea del ahora es frenar a Milei".

"Queremos seguir trabajando ampliando el espacio”, dijo en declaraciones Mañanas Silvestre por Radio 10 al tiempo que señaló que todavía no habló con Cristina. "Seguramente hablaremos en el transcurso de los próximos días, la semana que viene”, sostuvo.

Respecto a la decisión de la Justicia, señaló: "No es que estemos conformes con el fallo, no hubo un estudio profundo sobre nuestra presentación". No obstante, el gobernador aseguró que no desea "seguir este tema". "Con nuestros compañeros dijimos ya está, la vamos a cortar acá".

El espacio que propuso a Quintela en la interna que no se concreto por la conducción del peronismo nacional, en el comunicado emitido ayer sostuvo que “Federales propone un peronismo que es más que una fuerza política; es un movimiento de transformación social y cultural que no solo responde a las necesidades del presente, sino que anticipa el futuro, construyendo un mundo donde todos tienen un lugar, una voz, y un propósito.…” . “Federales” continuara existiendo como un espacio político de alcances nacionales dentro del justicialismo.