Esta mañana el gobernador peronista de La Rioja Ricardo Quintela, en una entrevista con radio El Destape 1070, ocasión en la que hablo de asuntos políticos en general y de modo en particular resalto la entrada en vigencia de la nueva Constitución riojana. Es que el viernes 9 de agosto se celebro la jura de la nueva ley suprema de aquella provincia del norte argentino, acto del que participaron miles de personas que colmaron las instalaciones del Super Domo. El evento congrego a dirigentes y militantes del justicialismo de distintos rincones del pais, incluso al bonaerense Axel Kiscillof . Durante la entrevista, Quintela no se alejó de la posibilidad de liderar el Partido Justicialista y confirmó que quedará a disposición de los afiliados.

Sobre el nuevo texto constitucional, el Gobernador subrayó que la nueva Constitución incorpora nuevos derechos para las y los riojanos, como el acceso al agua, la energía y la conectividad, que ahora tienen rango constitucional. Por otra parte, destacó la inclusión de la renta básica universal: "Tiene por objeto tratar de sacar a un sector muy vulnerable de nuestra sociedad del estado de mendicidad en el que se encuentra; y lo que queremos también demostrar es que se puede llevar una política totalmente diferente a la que está planteando el Estado nacional, con el presidente Milei a la cabeza", subrayó Quintela.

En el tramo dedicado a la vida interna del PJ y tras conocerse la renuncia a la presidencia del Pj por Alberto Fernández, el dirigente riojano al ser consultado si aspiraba presidir el Consejo Nacional partidario agrego "Ya veremos, si estamos o no en condiciones de asumir esa responsabilidad. Yo no le saco el cuerpo a la jeringa, pero depende de los compañeros y de los afiliados, no de uno. Llegado el momento, se definirá", declaró Quintela, y aclaró: "Nosotros estamos trabajando para poner al movimiento nacional justicialista de pie. Considero que es un gigante que está adormecido, tenemos que despertarlo, zamarrearlo un poco, y empezar a definir claramente un proyecto de país. Claramente, tenemos que hacer una autocrítica profunda sobre en qué nos equivocamos, qué es lo que erramos, qué es lo que hicimos mal".