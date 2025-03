Horacio Rodríguez Larreta oficializó su candidatura a legislador porteño, con la novedad que lo hace por fuera del PRO. Larreta arranco su campaña expresando su preocupación por el estado actual de Buenos Aires: «La Ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo» .

Este miércoles, en declaraciones radiales, salió de lleno a hacer campaña y no se guardo nada: «Hoy la Ciudad no brilla, tiene olor a pis. La Ciudad está deteriorada, está para atrás y está triste. A mí no me representa lo que hoy hace el Gobierno de la Ciudad». Estas afirmaciones reflejan una crítica directa a la gestión de su sucesor, Jorge Macri, y dejan en claro su alejamiento del espacio liderado por su primo, Mauricio Macri.