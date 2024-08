La ex asesora y amiga personal de la ex primera dama además rechazó haber sido quien filtró de las fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez en Olivos.

Sofía Pacchi, ex asesora de Fabiola Yañez y amiga personal de la ex primera dama, desmintió categóricamente cualquier relación sentimental con el ex presidente Alberto Fernández. A través de un comunicado emitido el domingo por la noche, Pacchi respondió a las acusaciones que la involucraban en supuestas peleas en la pareja presidencial, derivadas de una supuesta relación entre ella y el ex mandatario.

En su comunicado, Sofía Pacchi rechazó con firmeza las versiones que la señalaban como la causante de una crisis en la relación entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez. «Antes esta ola de difamaciones que se ciernen sobre personas que por motivos estrictamente laborales hemos estado vinculadas a la Casa de Gobierno durante el mandato de Alberto Fernández, resulta imperioso aclarar que no he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el ex presidente», sostuvo Pacchi.