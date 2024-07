En la vísperas de conmemorarse 30 años del atentado a la mutual judía , Irán emitió dos declaraciones dirigidas al Gobierno de Javier Milei. La primera, en tono amenazante, apareció en un editorial del Teheran Times, donde se plasmó que el país islámico hará que la Argentina lamente “su enemistad”.

La segunda declaración provino del Ministerio de Exteriores de Irán, ahí calificaron de infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado a la AMIA.

“El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros”, afirmó Naser Kananí, portavoz del Ministerio.

La repuesta oficial de Argentina.

Esta semana, Irán emitió dos declaraciones dirigidas al Gobierno de Javier Milei. La primera, en tono amenazante, apareció en un editorial del Teheran Times, donde se plasmó que el país islámico hará que la Argentina lamente “su enemistad”.

La segunda declaración, de carácter oficial, provino del Ministerio de Exteriores de Irán, ahí calificaron de infundadas las acusaciones de Argentina sobre la participación de ciudadanos iraníes en el atentado a la AMIA.

“El descubrimiento de la verdad y la solución definitiva de este caso solo es posible si las partes involucradas en Argentina se alejan de los intereses políticos y no se ven afectadas por la influencia y la intervención de terceros”, afirmó Naser Kananí, portavoz del Ministerio.

La respuesta a las amenazas provenientes de Irán

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se pronunció respecto a las amenazas hacia Argentina. Sus declaraciones ocurrieron antes de su participación en el acto por el 30º aniversario del atentado a la AMIA.

“Llama un poco la atención la impunidad con la que se hacen este tipo de amenazas. Pero me parece que eso no tiene que torcer la convicción de los argentinos de vivir en libertad y en paz. Uno no puede someterse a los que quieren infundir miedo y terror, sino que tiene que expresar sus opiniones con libertad”, afirmó Francos.

sostuvo Francos que: “Al Presidente no lo van a amedrentar, todos conocen su personalidad y cuando se trata de defender posiciones ideológicas o derechos esenciales, no tiene ninguna duda”. “Me tienen sin cuidado las amenazas, no van a hacer ninguna mella a sus posiciones”, señaló el jefe de Gabinete en declaraciones radiales.