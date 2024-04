A partir de este lunes 1º de abril, quienes no hayan registrado la tarjeta SUBE en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagarán un monto más alto en los boletos de colectivo y tren. Además, no estará habilitada la vigencia del beneficio RED SUBE, que ofrece descuentos al enlazar varios viajes, durante un período de tiempo. No obstante, la posibilidad de realizar el trámite seguirá abierta más allá del 1º de abril, y ni bien se nominalice el plástico, el usuario tendrá activado el subsidio.

Las tarifas vigentes son de $270 para colectivos y $130 para trenes. En caso de no haber registrado la SUBE, a partir del lunes el boleto de colectivo pasará a costar $430 y el de tren $420.

Quienes no hayan realizado el trámite, tienen varias opciones para concretarlo: vía web, por teléfono, por WhatsApp o de forma presencial.

De manera virtual, se puede registrar la tarjeta a través de la web argentina.gob.ar/SUBE opción “Registrala”, o desde la app SUBE (disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC).

Por teléfono, se puede hacer el trámite llamando al 0800-777- 7823 (opción 3) de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Otra opción es enviando un mensaje de WhatsApp al Chatbot SUBi 1166777823.

Para finalizar el proceso de registro, es importante completar el último paso, que consiste simplemente en apoyar la tarjeta en una Terminal Automática, o en la parte trasera del teléfono con la app SUBE, seleccionando “Acreditar o consultar” y luego “Ver saldo”.

Quienes prefieran registrar la tarjeta de forma presencial pueden obtener y registrar la SUBE con su DNI vigente en los operativos territoriales que se están realizando de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las estaciones de trenes de Once, Moreno y Tigre. También se puede registrar la tarjeta en las Unidades de Gestión SUBE (UGS). A través de este enlace se puede consultar cuál es la terminal más cercana al domicilio para realizar el registro en forma presencial.

Además, hay una forma muy sencilla de corroborar si la tarjeta SUBE está registrada, y es a través de una web que habilitó el sistema SUBE: https://tarjetasube.sube.gob.ar/subeweb/WebForms/Account/Views/consulta-titularidad.aspx

RED SUBE: descuentos en segundo y tercer viaje

Quienes registren su tarjeta mantendrán el beneficio de la RED SUBE en el AMBA, que ofrece descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero, en un máximo de 5 combinaciones en diferentes medios de transporte dentro de un período de dos horas.

En cada tramo se hará un descuento máximo equivalente a la tarifa mínima de colectivos vigente en AMBA. Si se hacen más de 5 combinaciones se vuelve a pagar la tarifa completa, pero vuelven a empezar las 2 horas de plazo para hacer otras 5 combinaciones y tener los descuentos. Ese ciclo no tiene límite por día.

Actualmente el descuento de RED SUBE se aplica automáticamente a todos los usuarios de transporte público del AMBA sin realizar ningún trámite, pero a partir del 1º de abril quienes no tengan su tarjeta registrada no podrán acceder al beneficio.

La SUBE es personal e intransferible y el beneficio de RED SUBE sólo funciona pagando un pasaje por persona con la misma tarjeta. Es importante recordar que aquellos usuarios que viajen en tren, al finalizar su recorrido deberán apoyar la tarjeta SUBE en el validador para poder seguir utilizando los descuentos de la RED SUBE. (DIB) ACR