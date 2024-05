El gobernador de la provincia, Gustavo Melella, hizo un puntilloso repaso de la variada agenda del gobierno provincial y abordó en una entrevista radial en FM Masters la media sanción del proyecto de privatización de Aerolíneas Argentinas, el estilo exacerbado del presidente Javier Milei y sus polémicas declaraciones, el fondo de incentivo docente, la ampliación de la matriz productiva, la situación energética provincial, el llamado a la Convención Estatuyente y la relación entre la provincia y la Nación, entre otros.

Donde el mandatario fueguino puso especial acento fue en la iniciativa que impulsa de modificar la Constitución de la Provincia, para lo cual ya la Legislatura sancionó una Ley que promueve la convocatoria a elección de constituyente y conformación de la Convención al respecto.

Reconociendo la existencia de resistencias de distinta índole, Melella sostuvo que “la verdad es que el mundo cambió en estos años, tuvimos la revolución tecnológica, el mundo cambió, su vida está a través de un celular, y esto hace que vos re pienses también la vida de la provincia y la Constitución”.

Planteó su propuesta de reforma en tres ejes: Lo ambiental fuertemente, la reforma en lo social, y la reforma política administrativa.

En este último aspecto, contrastó que hoy un gobernador puede ser elegido dos veces, y no así un legislador: “¿Cuál es la diferencia? nosotros lo que vamos es a limitar a dos períodos para todo el mundo. Queremos establecer que no haya más de 15 legisladores, va a haber un congelamiento en la política, hasta que seamos 400.000 habitantes, 15”.

Reprochó que “todavía hay cargos vitalicios, como los príncipes del Estado, los príncipes de la Iglesia”, en alusión a los casos de la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas. “Tiene que haber recambio porque hace bien, esos cambios que tienen que ser democráticos hacen bien a la institución, no significa ni que el Fiscal de Estado sea malo, ni que los miembros del Tribunal de Cuentas sean malos. Significa con una mirada del Estado distinta.” sostuvo.

Mencionó otras temáticas conocidas a incorporar en el texto constitucional, como la despapelización y simplificación de la burocracia administrativa, la mención de los nuevos límites de la provincia, y la necesaria inclusión de Malvinas, que “tiene que estar claramente ahí”.

A su vez, el mandatario provincial confirmó que los referentes de los ejecutivos podrían ser candidatos a la Convención Constituyente, y no descartó su candidatura toda vez que licencie su cargo al frente del ejecutivo provincial. De igual manera, podrían ser los tres intendentes municipales.

Analizando la importancia de actualizar la Carta Magna provincial, explicó que el sistema de contratos de trabajo, el impulso a las inversiones privadas, la protección ambiental constitucional y el método de elección de jueces en la provincia, también fueron enumeradas por Melella en el proyecto de reforma. Así como también correcciones en los tiempos y las incumbencias respecto a la Provincia y a los municipios.

Especial párrafo dedicó al sistema electoral, en donde reconoció que “tenemos cuatro sistemas electorales. Entonces tenemos que unificar”.

“No es la reelección del gobernador Melella, por ahí se pueden llevar una sorpresa” enfatizó a renglón seguido. “Yo creo en la democracia. A ver, algunos podrán decir si Melella hace esto para ser reelegido, pongámosle que yo lo pensé así, después la gente te puede elegir o no elegir. Ahí está la realidad, después quien decide es el pueblo” graficó el mandatario.

En términos electorales, Melella lanzó entrelíneas un suspicaz anuncio: “Seguramente en esta elección iremos como Forja, quizás con algún extra partidario”, para cerrar con la afirmación “yo soy extrapartidario”. Aunque, paralelamente, dejó abierta la puerta para otros protagonistas: “Hay gente nuestra en nuestra provincia que por ahí no es de Forja, pero va a ser de Forja, porque nosotros tenemos claro qué queremos de esta Constitución amplia, pero a veces existe por fuera de los partidos políticos gente muy loable, gente muy piola. Entonces ¿por qué no sumarla?”

Repaso de agenda

En cuanto al estilo mediático y confrontativo del presidente Milei, Gustavo Melella comentó: “Yo prefiero un estilo de alguien que busca componer y no esto del quiebre permanente, la discusión permanente. Yo prefiero otro estilo, porque creo que la Argentina, después de la grieta del kirchnerismo y el macrismo, creo que la Argentina necesita unidades, necesita líderes que tiendan puentes, no que dividan cada vez más”.

Estrictamente respecto de las declaraciones presidenciales reivindicando -nuevamente- a Margaret Thatcher, dijo: “Todos los fueguinos tenemos claro que las Islas Malvinas, las islas del Atlántico Sur fueron, son y serán de la Argentina, que los británicos son ocupantes ilegales e ilegítimos. No hay que hacérselas fácil, desde la paz, desde donde sea. pero no hay que hacérsela fácil. Yo no reivindico a Margaret Thatcher, todo lo contrario, Margaret Thatcher fue la que ordenó el hundimiento del General Belgrano fuera del área de exclusión. De ese crimen de guerra fue la responsable Margaret Thatcher, y creo que yo no tengo nada que admirar”.

Tras rescatar la opción del diálogo como camino elegido por los gobernadores, reprochó que “el presidente permanentemente nos cuenta a los argentinos qué piensa el de la Nación, yo puedo estar de acuerdo o no. Tiene que haber diálogo, tiene que haber consenso, se habla mucho del 25 de Mayo, pero son esos 10 puntos o no es nada, eso no es diálogo”.

En cuanto a la situación energética en Ushuaia, Melella explicó que la empresa Siemens tiene un ingeniero trabajando en la ciudad, y que se espera resolver la situación durante la presente semana. También explicó que hay inversiones aprobadas, pero que faltan las últimas aprobaciones por parte del Estado Nacional. Sin embargo, evaluó que resulta necesario repensar el sistema de generación y distribución de energía en la provincia y avanzar en un modelo interconectado. De igual manera, entendió que es necesario actualizar el modelo de organización que funciona en este momento con la DPE y la Cooperativa Eléctrica en Río Grande como efectores del servicio, descartando cualquier tipo de modelo de privatización y retiro del Estado. .

En otro orden, Gustavo Melella enunció su “total rechazo a la privatización de Aerolíneas Argentina” considerando estratégica para la Argentina a la línea de bandera, incluida en el menú de empresas a privatizar por el gobierno nacional.

Recordó la importancia trascendental que la empresa tuvo durante la pandemia, “cuando no teníamos nada y se cerraban las fronteras, quien nos trajo los medicamentos fue Aerolíneas Argentinas, quien nos trajo los insumos para la salud fue Aerolíneas Argentinas, quien llevó las vacunas fue Aerolíneas Argentinas. Porque claro, los porteños, los cordobeses, los santafesinos tienen ahí nomás, nosotros no, somos aero dependientes”.

Por último, consideró que una eventual política de apertura de cielos, o de privatización de la compañía, “es destruir la política aero comercial de la Argentina”. Por eso instó a “defender Aerolíneas Argentinas. Si hay que corregir cosas, hay que corregirlas, hay que mejorarlas, pero tiene que ver con el desarrollo, la conectividad. Si se privatiza Aerolíneas o se elimina cielos abiertos, se dice ‘no, a Río Grande no vamos más, váyanse a Ushuaia’” concluyó el gobernador Gustavo Melella.