El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, repudió el ataque de Irán contra Israel y criticó el permanente cuestionamiento de un sector de la sociedad al sostener que “hay gente más antisemita que argentina”.

El funcionario que responde a Jorge Macri aseguró que es “poco objetivo” y no tiene matices ante el conflicto y señaló que “el que no entiende que esto es una guerra que empezó hace mucho, no solo contra los judíos sino contra Occidente, no entiende nada”.

En una entrevista al programa Si Pasa Pasa, conducido por Ignacio Ortelli en Radio Rivadavia, Wolff sostuvo: “La Argentina siempre fue parte de Occidente, pero con este Gobierno estamos alineados con la parte que me representa. Estamos de ese lado de la civilización”.

Para el ministro de Seguridad, pedir neutralidad en el conflicto es Medio Oriente es “no haber entendido nada”, por lo que argumentó que la Argentina, víctima de los ataques iraníes, no pude no tomar partido. “LaJusticia dijo esta semana lo que todos ya sabíamos, falló y sostuvo que a la Argentina la atacó la República islámica de Irán”, expresó.

“Hay gente más antisemita que argentina, ya deja de ser una cuestión de opinión. La Justicia finalmente dictaminó que la atacó Irán”, subrayó.

Detalles del Plan de contingencia de la División de Objetivos Sensibles de Terrorismo

Wolff reveló que su cartera avanza en la conformación de un área denominada “división de objetivos sensibles” que tiene por objetivo mejorar la previsión de seguridad ante la presencia de dichos objetivos y detalló que la tarea es identificarlos para accionar en la prevención.

“Los ataques en lugares públicos, en grandes ciudades, en el mundo Occidental, lo que pasó en Moscú, las alertas en los partidos de Champions en Madrid, es algo que se viene incrementando”, ejemplificó.

Por último, el funcionario porteño admitió que el Ministerio de Seguridad imparte una capacitación a la policía jurisdiccional, que consideran, son los primeros que llegan a este tipo de situaciones, en un accionar que calificó “sin precedentes en América Latina”. “Hay que armar planes y capacitación para que pueda accionar”, concluyó.