La empresa YPF ( 51% propiedad del Estado Nacional y la Provincias hidrocarburíferas) firmó un Memorándum de Entendimiento (MOU) con las principales empresas energéticas de la India: Oil and Natural Gas Corporation (OIL), Gas Authority of India Limited (GAIL) y Oil and Natural Gas Corporation Videsh Limited (OV

El acuerdo entre las empresas propicia la exportación de hasta 10 millones de toneladas anuales de Gas Natural Licuado (GNL), además de cooperación en litio, minerales críticos y exploración de hidrocarburos.

El tipo de gas que se exportara a la India forma parte del Proyecto Argentina LNG que comprende producción de gas en Vaca Muerta, transporte dedicado mediante gasoductos, especializados, y una terminal de procesamiento en Río Negro, que incluye infraestructura offshore y onshore para la licuefacción de gas.

Para concretar la iniciativa ARGLNG, YPF creó una nueva empresa pública subsidiaria para llevar adelante su proyecto de licuefacción de Gas Natural Licuado . Se llama Argentina LNG SAU y es el "vehículo" pensado para presentar el proyecto en el marco del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones , así como también la figura jurídica para conseguir los "off taker" y el financiamiento respectivo para llevar adelante las primeras obras. Según expertos, Argentina LNG SAU "podría convertirse en 'la' empresa pública de la próxima década".