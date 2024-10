Para este 1 de diciembre se tienen programadas las elecciones judiciales en las que se elegirán autoridades para el Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Agroambiental.

Desde la entrada en vigencia de la Constitución Política del Estado en el año 2009 se han llevado a cabo dos elecciones de altas autoridades del órgano judicial y el tribunal constitucional, la primera llevada a cabo el 2011en la que se evidenció que para el Tribunal Supremo de Justicia alrededor del 80% de los electores no apoyaron a ningún candidato y para el Tribunal Constitucional más del 55% de los votos de igual forma. En la segunda elección desarrollada el 2017 la situación no fue diferente evidenciándose que para el Tribunal Supremo de Justicia más del 65% de los votos no apoyaron a ningún candidato, tendencia que es repetida para todos los cargos.

En aquellas oportunidades algunos líderes políticos incentivaron a la población al voto blanco y nulo, lo que finalmente conllevó a que las altas autoridades judicialesno cuenten con la legitimidad necesaria para poder ejercer sus cargos con la debida fortaleza e independencia, por eso es imperante que no se vuelva a cometer el mismo error,participando de la elección activamente y siendo crucial que cada ciudadano reflexione sobre las bases fundamentales para escoger de manera informada y responsable a sus candidatos. Así, se fortalece la integridad y legitimidad de nuestras instituciones y se garantiza un sistema judicial independiente, pero, ¿cómo informarnos si está prohibida la propaganda electoral para los candidatos?, es por eso que la columna de hoy tiene el fin de motivarte a que realices este trabajo siguiendo los próximos pasos:

1. Conoce a los Candidatos.- Es esencial investigar el perfil de cada candidato. Examinar su trayectoria profesional, experiencia en el ámbito judicial y su compromiso con la independencia y equidad. Plataformas de información pública, debates y declaraciones de los candidatos pueden ofrecer una visión clara sobre sus capacidades y propuesta de valor, de acuerdo al calendario electoral desde el 17 de octubre tendrás esa información en medios de prensa, pero si puedes haz un trabajo propio. 2. Evalúa la Independencia Judicial.- Un candidato ideal debe demostrar su capacidad para actuar sin influencias externas, manteniendo la justicia como su única guía. Es importante analizar sus antecedentes en cuanto a independencia y cómo han respondido a presiones políticas en el pasado.3. Considerar la Transparencia: Debe priorizarse a los candidatos que promuevan políticas de transparencia y rendición de cuentas como parte integral de su plataforma. Un sistema judicial transparente es vital para fortalecer la confianza pública.4. Rechazar la Manipulación Política.- Recordando las elecciones de 2011 y 2017, es esencial resistir cualquier intento de los políticos de influir en el resultado promoviendo votos nulos o en blanco, éstastácticas históricamente han tenido la intención de debilitar el sistema judicial y someterlo a intereses políticos. Los ciudadanos deben estar más informados que nunca para evitar caer en estas trampas.5. Participación Activa y Responsable.- La abstención y los votos nulos son decisiones que afectan la legitimidad del poder judicial. Los ciudadanos son los garantes de la democracia y deben asumir su responsabilidad con la mayor seriedad votando de manera consciente.6. Fomentar el Debate Público.- Alentar el diálogo y el debate es vital para una comprensión colectiva sobre lo que se espera del sistema judicial. Conversaciones abiertas en comunidades, universidades, tanto en persona como en plataformas digitales, pueden enriquecer la perspectiva ciudadana.

La elección de autoridades judiciales no solo define el rumbo de nuestro sistema legal, sino también la fortaleza de nuestra democracia. La labor de cada ciudadano no culmina con el voto, sino que comienza con un compromiso firme de exigir una justicia imparcial, independiente y sólida.

Por ello, debemos participar activamente del proceso, asegurando que nuestros votos representen la voluntad de tener una justicia que sirva al pueblo y no a intereses particulares. Cada elección es una oportunidad para construir un futuro mejor.