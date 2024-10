El exdiputado Amilcar Barral se pronunció hoy con fuertes declaraciones respecto al escenario político y deportivo que vive Bolivia. Según Barral, el 10 de octubre podría marcar un antes y un después para el país, no solo por el esperado encuentro entre las selecciones de Bolivia y Colombia en las Eliminatorias al Mundial 2026, sino también por lo que considera una oportunidad crucial para la justicia boliviana.

“El día de hoy puede llegar a ser un día histórico para el país, para los bolivianos, porque podemos tener una victoria. La victoria de nuestra selección frente a Colombia, de los jóvenes de la selección, y la victoria judicial deteniendo a Evo Morales. Si fueran las dos, ideal”, expresó el exdiputado.

Barral aprovechó la ocasión para lanzar un desafío directo a la Policía Nacional y al Ministro de Gobierno, sugiriendo que Evo Morales, quien, según sus palabras, no se presentaría a declarar en el marco de las investigaciones en curso, debería ser detenido. “Hoy Evo Morales no se va a presentar a declarar. Cose un mandamiento de aprehensión. ¿Por qué no lo agarran y lo presentan así como un vil delincuente? Háganlo eso a una persona de pie como todos nosotros. Ya no es su jefe, ya no es presidente de Bolivia. Vayan y deténganlo. Es lo que corresponde”, añadió.

Estas declaraciones también hicieron referencia a la reciente detención de personas por la reventa de entradas para el partido de la selección boliviana, criticando el trato hacia ellos y cuestionando por qué no se aplica el mismo rigor en casos como el de Morales.

El contexto de estas declaraciones se da en un día cargado de expectativas tanto en el ámbito deportivo como en el judicial, y Barral no dejó pasar la oportunidad de señalar que, en su opinión, ambas “victorias” serían significativas para Bolivia.