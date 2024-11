La Pensión Solidaria de Vejez en Bolivia es un tema relevante, especialmente después de la promulgación de la Ley Nº 1582 por parte del presidente Luis Arce Catacora el 1 de octubre de 2024. Esta ley modifica los límites solidarios mínimos y máximos de la escala de la Pensión Solidaria de Vejez del Sistema Integral de Pensiones (SIP), mejorando así la Pensión Solidaria de Vejez e incrementando los límites solidarios para garantizar la sostenibilidad del Fondo Solidario.

Esta norma aumenta el aporte patronal del 3,0 al 3,5 por ciento del salario de sus trabajadores, según explicó el Primer Mandatario. También, incrementa los límites de la pensión solidaria de vejez, beneficiando a aproximadamente 152 mil jubilados de todos los sectores de trabajadores.

En cuanto al monto específico, la pensión solidaria de vejez se ha incrementado hasta en Bs 1.000 para aquellos aportantes con hasta 10 años de contribuciones y hasta Bs 5.200 para aquellos con 35 años de trabajo. Es importante destacar que esta ley no modifica la edad de acceso a la jubilación, que se mantiene en 58 años.

En palabras de Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, “la promulgación de esta ley es un testimonio del compromiso del Gobierno del presidente Luis Arce con el bienestar de los jubilados del Sistema Integral de Pensiones”.

El Aporte Patronal Solidario aumenta del 3,0 al 3,5 por ciento, el Aporte Solidario Minero del Empleador sube del 2,0 al 2,3por ciento. También se dispuso elevar el Aporte Nacional Solidario de los trabajadores con ingresos mayores a 13.000bolivianos, elevando del 1,0 al 1,15 por ciento para los que ganan entre 13.000 y 24.000 bolivianos; del 5,0 al 5,74 por ciento para quienes ganan en entre 25.000 y 35.000 bolivianos; y del 10,00 al 11,48 por ciento a quienes tienen salarios superiores a los 35.000 bolivianos.

El aporte patronal, que ahora se elevó al 3,5% sobre el salario que tiene cada uno de sus trabajadores, llegará a superar los 600 millones de bolivianos por año.

Para hacer esta apreciación realizamos el siguiente ejercicio: estimamos 500.000 trabajadores que dependen de las empresas privadas formales, que recibirían en promedio un salario mensual de 3.000 bolivianos, que se traduciría en una remuneración mensual total de 1.500 millones de bolivianos, que en un año alcanzaría a un total de 18.000 millones de bolivianos: y el 3,5% de este total llegaría al año a 630 millonesde bolivianos.

Este aporte patronal se suma a las cargas sociales del empresario formal, sobre el total ganado de sus trabajadores, dispuestas por normas legales en vigencia, entre las que podemos señalar: Caja Nacional de Salud (Seguro Social de Salud) el 10%; Fondo de Vivienda 2%; Prima por Riesgo Profesional 1,71%; Aguinaldo - Provisión del 8,33% y si hay un 2do Aguinaldo otro monto similar; Prima anual - Provisión del 8,33%; Indemnización - Previsión del 8.33%; Infocal 1% (aporte voluntario); y el Bono de Antigüedad en porcentaje variable de acuerdo a la antigüedad del trabajador.

Como recordó Jaime Durán, gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, las empresas que tienen trabajadores dependientes, deben ajustar sus planillas de pago de aportes correspondientes a octubre de este año, con el incremento del Límite Solidario establecido en la Ley 1582, que alcanza al 3,5%.

De acuerdo a la norma aprobada por el Gobierno, el incremento a la renta solidaria de vejez se pagará a partir de enero de 2025. La nueva Ley 1582 establece un plazo de 60 días –a partir de su promulgación- para que la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros pueda reglamentar la ley. Por esta disposición, los pensionistas accederán a los beneficios de la ley a partir de enero de 2025, con el pago retroactivo al mes de octubre.

Destacamos que Bolivia emitió bonos soberanos las gestiones 2012, 2013 y 2017, por montos de $us 500 millones, $us 500 millones y $us 1.000 millones, respectivamente, los cuales tienen como vencimiento los años 2022, 2023 y 2028, correspondientemente. En junio de esta gestión, se conoció que la Gestora invirtiórecientemente 500 millones de dólares. De este monto, 200 millones fueron para comprar bonos en dólares del BancoCentral de Bolivia (BCB) a tres años de plazo y una tasa de interés del 6,5 por ciento. Otros 250 millones de dólares (en bolivianos) se invirtieron en bonos del TGN que se ofertarona través del mercado extrabursátil, a tres años y 12,8 porciento de interés. Los últimos 50 millones se invirtieron en bonos del Tesoro de Estados Unidos a 4,6 por ciento de interés.

El 2022, el Ministerio de Economía realizó un estudio matemático-actuarial, con base en la información proporcionada por las Administradoras de Fondos de Pensiones, que sirvió para establecer una base técnica sólida para proceder a la modificación.

Debe quedar claro que, en esta oportunidad, como en anteriores disposiciones gubernamentales que involucran al sector, los empresarios cumplirán de manera rigurosa el desembolso de este aporte solidario, para coadyuvar en elesfuerzo conjunto por mejorar la remuneración que recibe el jubilado.