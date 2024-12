El economista Luis Fernando Romero Torrejón, presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, analizó el reciente informe de “Perspectivas Económicas Mundiales” del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicado en octubre de 2024, que posiciona a Bolivia entre las economías con el menor Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en América Latina y el Caribe.

De acuerdo al estudio, Bolivia alcanzará un PIB per cápita de aproximadamente $us. 3.920, superando únicamente a Haití, Nicaragua y Honduras en la región. Este dato sitúa al país como la cuarta economía con menor desempeño en términos de ingreso per cápita.

En contraste, Guyana lidera el ranking regional con un PIB per cápita de $us. 28.920, impulsado por el desarrollo de su industria petrolera, y superando incluso a potencias como Chile, México, Argentina y Brasil.

Romero destacó que, aunque el PIB per cápita no siempre refleja con exactitud el tamaño o crecimiento económico de un país, debido a la incidencia de la población en el cálculo, este indicador es clave para medir el nivel de prosperidad de su población.

“En el caso de Bolivia, este indicador podría contraerse aún más en 2024, debido a la crisis económica nacional que enfrenta el país”, subrayó el economista, quien además enfatizó la importancia de implementar políticas económicas que impulsen el crecimiento sostenible y mejoren la calidad de vida de la población.

El informe del FMI plantea un desafío significativo para Bolivia en términos de desarrollo económico, instando a un análisis profundo sobre las estrategias necesarias para revertir esta tendencia.