Un emotivo video que muestra a los bomberos voluntarios cantando la canción "Solo le pido a Dios" se ha vuelto viral en las redes sociales. En medio de los devastadores incendios que azotan el oriente boliviano, estos héroes entonaron la letra del himno de la vida mientras se dirigían al fuego, sabiendo que arriesgaban sus propias vidas.

La letra de la canción, que clama por justicia y resistencia ante el dolor, resonó con fuerza entre los bomberos que, sin dudarlo, se calzaron sus botas para enfrentar las llamas. "Que lo injusto no me sea indiferente" cantaron, simbolizando su compromiso de no rendirse ante la tragedia y su firme deseo de hacer todo lo posible por sofocar los incendios que afectan a Bolivia.

Este acto de valor ha conmovido profundamente a la población, que expresa su respeto y admiración hacia estos voluntarios que enfrentan el peligro con valentía y entrega. Honor y respeto a los bomberos voluntarios, quienes, con su canto y su sacrificio, han tocado el corazón de todo un país.