El capital humano es un concepto integral que abarca a todas las personas en todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta la vejez, incluyendo la familia en su conjunto. Este capital es un factor determinante en el crecimiento económico, contribuyendo significativamente a la prosperidad de la economía y la sociedad, con la familia como núcleo central. Para fomentar una población de niños, jóvenes y adultos que sean productivos, estudiosos, investigadores, trabajadores, emprendedores e innovadores, es esencial apoyar el desarrollo óptimo de su principal capacidad: el cerebro. La inteligencia, vinculada a características cerebrales específicas y en parte hereditaria, predice variaciones en los logros de la vida, como los ingresos o el estatus social. Sin embargo, la diversidad humana no se limita a la genética; el entorno juega un papel crucial. Aunque la mente tiene una estructura innata, su desarrollo depende de interacciones complejas, y no está codificada biológicamente. La plasticidad cerebral, a menudo malinterpretada, no implica que el aprendizaje reconfigure espectacularmente el cerebro o que los genes no influyan en su configuración. La neurociencia ha demostrado que la arquitectura básica del cerebro se desarrolla bajo control genético y muestra signos de especialización innata. El cerebro humano es una entidad dinámica, con una caja de herramientas para interconectar neuronas, y su estructura y conectividad varían entre especies y entre individuos, reflejando cambios evolutivos. Las capacidades cognitivas, el lenguaje y un repertorio de emociones han impulsado la expansión del círculo de colaboración humana, beneficiándose de la división del trabajo y la resolución de conflictos.

A medida que la tecnología avanza y la interdependencia global crece, la hostilidad tiende a disminuir, ya que el comercio y la colaboración se vuelven más valiosos que el conflicto. Aunque la inteligencia artificial continúa avanzando, la creación, el diseño y la toma de decisiones siguen siendo dominio humano, subrayando la importancia del capital humano en la era de la tecnología. La interacción entre la genética, el aprendizaje y la experiencia moldea el cerebro, pero no lo redefine por completo, manteniendo al ser humano en el centro del desarrollo y la innovación.

Podemos considerar que el desarrollo integral de nuestro capital humano está influenciado en igual medida por dos factores fundamentales: por un lado, el 50% corresponde al desarrollo biológico del cerebro y las condiciones físicas inherentes; y, por otro lado, el otro 50% se debe a las condiciones culturales, incluyendo las políticas y económicas, que forman el entorno social en el que vivimos y nos desarrollamos. Esta visión holística refleja una comprensión profunda de lo que realmente impulsa nuestra evolución como sociedad.

1.​(Estrategia). - El fortalecimiento del capital humano es una prioridad que abarca el bienestar integral de la población. Es esencial garantizar una nutrición adecuada y un estado de salud óptimo para todos, especialmente durante las etapas cruciales del desarrollo infantil. No podemos tolerar una alimentación deficiente que comprometa el potencial de nuestros niños. La salud y la educación son los cimientos sobre los cuales se construye un capital humano robusto y, por ende, no deben ser considerados enaislamiento. Nuestro compromiso es brindar apoyo continuo durante las etapas formativas de la vida, desde la gestación hasta los primeros cinco años de edad, asegurando así una base sólida para el crecimiento y aprendizaje futuro. Esta estrategia de acción inmediata está diseñada para generar impactos positivos tanto económicos como sociales que resonarán a lo largo de las próximas generaciones.

2.​(Estrategia). - Reconocemos que el verdadero motor de desarrollo sostenible yace en el capital humano, superando en valor y productividad a recursos naturales como el litio y el oro. Nuestra estrategia se centra en garantizar que, al alcanzar la edad escolar, nuestros niños cuenten con las condiciones físicas óptimas que les permitan un aprendizaje y rendimiento constantes.

3.​(Estrategia). - Nos comprometemos a sembrar el árbol del conocimiento y habilidades, cuyos frutos nutrirán a futuras generaciones y cuya sombra ofrecerá refugio y oportunidades a otros. Aunque no recojamos directamente los beneficios, estamos convencidos de que es la acción correcta, pues el verdadero desarrollo se mide por el legado que dejamos para el mañana.

1.​(Propuesta). - Crearemos el Viceministerio del Capital Humano, dependiente del Ministerio de Planificación que reemplazará al Viceministerio de Ciencias y Tecnología. El Viceministerio de Capital Humano tendrá la Dirección General de Nutrición que coordinará directamente con el Ministerio de Salud y otras instancias, y la Dirección General de Ciencias y Conocimiento.

2.​(Propuesta). - Se promoverá la sistematización y actualización anual de valores nutricionales de los alimentos disponibles en el mercado nacional en todas las dimensiones y estructuras de los alimentos.

3.​(Propuesta). - Se promoverá la Ley Nacional de Nutrición que regirá los parámetros nutricionales y sus contenidos para los subsidios, desayuno escolar, y otros.

4.​(Propuesta). - Estableceremos el almuerzo escolar en todas las unidades educativas del país, públicas y privadas.

5.​(Propuesta). - Fortaleceremos los planes sociales y bonos integrados a la planificación del desarrollo.

6.​(Propuesta). - Se creará la dimensión de nutrición y apoyo alimenticio en la billetera móvil ciudadana. A través de la billetera móvil los beneficiarios recogerán y/o pagarán la alimentación suplementaria para todos los niños hasta los 3 años y mujeres embarazadas. Los proveedores de alimentos, supermercados, almacenes, mercados informales, comedores populares y de unidades educativas deberán regirse a los parámetros mínimos establecidos para la dotación de productos alimenticios y suplementos nutricionales establecidos en la bolsa de opciones de la billetera móvil según planificación nacional.

7.​(Propuesta). - Se harán estudios de laboratorio a los niños de 0 a 3 años anualmente y a mujeres embarazadas, como herramienta de apoyo para el diagnóstico de crecimiento y nutrición, con el objetivo de detectar niveles nutricionales en sangre y cuerpo para prevención de enfermedades y rendimiento académico y social. Para el efecto, se cargará el costo de los estudios con recursos públicos a la dimensión de salud de la billetera móvil ciudadana, con cargo al seguro universal de salud y el seguro social laboral.

8.​(Propuesta). - Se establecerá la eliminación de tasas de importación para suplementos nutricionales, enzimas intestinales, vitaminas, minerales, proteínas y otros complementarios.

9.​(Propuesta). - Se eliminan las tasas de importación para comercialización de medicamentos en general.

10.​(Propuesta). - Esta propuesta está fundamentada para su elaboración y sostenibilidad en base al «Estudio Temático de Nutrición de la Niñez y de las Mujeres en Bolivia» que compara y analiza la información recogida en las Encuestas de Demografía y Salud (EDSA de 2008 y 2016) del INE. En concordancia con las metas globales de nutrición 2025 de la OMS y UNICEF para alcanzar los objetivos de reducción de mortalidad, desnutrición y obesidad infantil y las del PDES que será reajustado y desarrollado por el Viceministerio de Capital Humano.

11.​(Propuesta). - La subvención a los alimentos entre maíz, trigo y arroz supera los $us 60 millones, ese monto será optimizado y redireccionado hacia la producción interna para cumplir los objetivos del plan de nutrición.

12.​(Propuesta). - Creación del Centro de Estudios de la Neurociencia cognitiva. Mediante alianza público privada con inversión privada, estará destinado para su aplicación pedagógica, científica, de negocios, productiva en general y en la elaboración de políticas públicas en distintas áreas del Estado.