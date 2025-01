El líder de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, anunció su decisión de no postularse como candidato a la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de 2025. Mesa comunicó su decisión este martes, destacando que, aunque no buscará la primera magistratura del país, continuará liderando la agrupación política hasta el 8 de noviembre de 2025.

“Quiero comunicar que he decidido no presentarme como candidato a la presidencia del Estado, y lo hago con plena convicción y con plena decisión, porque creo que eso no es el rol que hoy me toca. Mi tarea, sin embargo, continúa en el liderazgo de CC hasta el 8 de noviembre de 2025”, declaró Mesa.

Con este anuncio, Mesa deja abierta la posibilidad de nuevos liderazgos dentro de su agrupación política para las próximas elecciones, reiterando su compromiso con la democracia y el fortalecimiento de Comunidad Ciudadana como una alternativa para el país.

El expresidente también subrayó que seguirá trabajando desde su posición para contribuir al debate político nacional y la defensa de los valores democráticos en Bolivia.

La decisión de Mesa marca un giro en el panorama político rumbo a las elecciones de 2025, en un momento clave para el futuro del país.