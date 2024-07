Gabriel Boric: “El régimen de Maduro debe entender que los tes que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable”.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró ganador a a Nicolás Maduro con un 51.20% de los votos. Edmundo Gonzáles obtuvo un 44.2% en las urnas.