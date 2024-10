El diputado por Creemos, Walthy Egüez, ha acusado a los vocales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de manipular el proceso de elecciones judiciales para mantenerse en sus cargos más allá del 2026. Según el legislador, los vocales están utilizando recursos judiciales fuera de los plazos legales para frenar la elección de nuevas autoridades judiciales.

“El país aborrece la justicia podrida que tenemos. Los auto-prorrogados (vocales del TCP) están manipulando las elecciones judiciales para quedarse más allá del 2026 ocupando esos espacios”, declaró Egüez, en referencia a las acciones recientes del TCP.

El diputado también advirtió que los actos de los vocales del TCP son ilegales y que enfrentarán consecuencias judiciales por estos hechos. “Estos no se escapan, no va a haber lugar que no rebusquemos para meterlos presos. La población debe tener la certeza de que estamos luchando por un futuro mejor para el país”, aseguró.

En este contexto, Egüez rechazó cualquier intento de los vocales auto-prorrogados del TCP de frenar las elecciones judiciales, asegurando que el Movimiento Al Socialismo (MAS) teme la pérdida de su poder político. “Tarde o temprano, los políticos ‘masistas’ se van a ir, no van a gozar del poder del MAS”, concluyó.

El proceso de elecciones judiciales, previsto para el 1 de diciembre de 2024, ha generado tensiones políticas en el país.